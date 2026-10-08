Corriere della Sera - Allegri, il prossimo mese dirà molto: un calendario spietato e 6 punti da recuperare

Il mese di fuoco rappresenterà un banco di prova fondamentale per le ambizioni di Milan e Juventus, ma potrebbe avere un peso ancora maggiore sul futuro del Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera la squadra partenopea, infatti, deve recuperare terreno: il distacco dalla vetta è di sei punti, mentre il quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League, dista cinque lunghezze.

Allegri fa i conti con infortuni e calendario

Allegri deve fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice. L’emergenza continua a condizionare il lavoro del tecnico, mentre gli impegni con le Nazionali hanno privato la squadra della brillantezza di due giovani come Favasuli e Vergara.

Allo stesso tempo, però, arrivano segnali incoraggianti: McTominay è vicino al rientro e Hojlund e De Bruyne possono tornare a disposizione con una ritrovata fiducia dopo le prestazioni offerte con le rispettive Nazionali.

Il calendario, però, non concede margini di errore. Il Frosinone ha appena superato il Como e rappresenta quindi un ostacolo da non sottovalutare. Poi arriveranno sfide ancora più impegnative contro Roma, Juventus e Lazio, gare nelle quali il margine per perdere punti sarà minimo.

Per Allegri sarà dunque necessario trovare rapidamente continuità, anche perché il fronte europeo non può essere trascurato. In Coppa, infatti, la squadra dovrà iniziare ad accelerare e trovare risultati per evitare che il calendario sempre più fitto trasformi il mese di fuoco in un passaggio ancora più delicato della stagione.