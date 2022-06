Calciomercato Napoli, idea Correa! L'argentino accetterebbe volentieri: cifre e formula

Calciomercato Napoli. Nuovo nome per l'attacco azzurro: si tratta di Joaquin Correa, 27enne argentino dell'Inter. L'esterno offensivo arriva da una stagione altalenante a causa di diversi infortuni ed il club nerazzurro, nonostante il riscatto dalla Lazio, cerca degli acquirenti per liberare spazio ai vari Lukaku e Dybala.

Correa Napoli Koulibaly

Correa-Napoli, i dettagli

Il Napoli è alle prese con l'addio di Mertens e per questo motivo è spuntato il nome di Correa come rinforzo ideale per De Laurentiis e mister Spalletti. Della trattativa Napoli-Inter per l'argentino ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino: