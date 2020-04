Coronavirus, via alla fase 2: dal 18 riaprono negozi e gioiellerie, ristoranti verso il 1 giugno

Aggiornamenti coronavirus - Fase 2, ci siamo. La data di inizio sarà il prossimo 4 maggio, ma sarà solo l'inizio di una serie di novità che arriveranno man mano per tornare alla normalità. Diverse date, infatti, sono già state verosimilmente cerchiate per rilanciare l'economia italiana.

Fase 2, le varie date delle riaperture

Come ricapitola il Corriere della Sera oggi in edicola, dal prossimo lunedì ci si potrà spostare all'interno della Regione per visite ai familiari. Queste dovranno svolgersi con buonsenso, autocertificazione, mascherine e distanza di sicurezza. Sì all'attività motoria all'aperto per un massimo di due persone insieme. Riaprono inoltre parchi, giardini pubblici e si potranno fare passeggiate, jogging, andare in bicicletta o fare addirittura una nuotata. Sul piano industriale, riapriranno industrie manifatturiere, costruzioni e commercio all'ingrosso.

Dal 18 maggio apriranno invece negozi di scarpe e abbiliamento, ma anche gioiellerie e tutti gli esercizi commerciale relativi alla vendita. Ok anche a musei con visite contingentate, mentre resteranno chiusi cinema, tratri, pub e discoteche. E' presumibilmente fissato per il 1 giugno l'apertura di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. E nella medesima data potrebbero tornare operativi anche estetisti, barbieri e parrucchieri. Il 17 giugno, invece, gli studenti potrebbero svolgere l'esame di maturità. Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, sta già lavorando a una procedura particolare ma sicura. Molto, per quanto riguarda l'intero elenco fatto, dipenderà chiaramente anche dalla curve epidemiologica e dal suo andamento.