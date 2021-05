Coronavirus, svolta OMS: approvato il vaccino cinese Sinopharm! Ma in Europa non è somministrabile: il motivo

Ultimissime notizie Coronavirus - Si aggiunge un altro vaccino alla lista di quelli somministrabili secondo l'OMS, approvato un nuovo vaccino per l'uso d'emergenza. Infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato per l’uso d’emergenza il vaccino di Sinopharm, azienda statale cinese, e lo ha raccomandato in due dosi per i maggiorenni. Ma non è ancora approvato nell'Unione Europea.

A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

Si tratta di uno dei due vaccini anti-Covid sviluppati da Pechino ed è anche il primo a essere riconosciuto dall’Oms tra quelli non-occidentali. Il via libera rappresenta una spinta alla strategia di Pechino che sta distribuendo i suoi vaccini nel mondo anche per rafforzare il proprio ruolo globale. Ora il Sinopharm potrà entrare nel programma Covax, destinato ai Paesi più poveri. Per essere utilizzato nell’Ue dovrebbe essere invece prima approvato dall’Ema, che ha ora avviato la revisione del Sinovac, l’altro preparato cinese.