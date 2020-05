Emergenza Coronavirus, sussidio di emergenza fino a 1600 €: salta il cumulo con quello di cittadinanza

Ultime Notizie - I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino rivelano le ultime notizie in merito agli aiuti economici statali:

"Fino a 1600 euro di bonus, spalmati su due quote, per i nuclei con un valore Isee non superiore a 15 mila euro. Ma il reddito di emergenza andrà anche a chi è residente in Italia da meno di dieci anni. Dal Rem saranno esclusi invece i beneficiari del reddito di cittadinanza e i lavoratori domestici. Il divieto di cumulare le indennità è stato introdotto dal governo in zona Cesarini. La misura anti-Covid costa quasi un miliardo di euro, 954,6 milioni per l'esattezza, ed è stata pensata per accogliere attorno alle 3 milioni di persone. I primi pagamenti arriveranno presumibilmente tra un mese. Le domande per accedere al sostegno, fortemente voluto dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, già madrina del reddito di cittadinanza, vanno presentate entro la fine di giugno: tramite i centri di assistenza fiscale, che prima però dovranno stipulare un'apposita convenzione con l'Inps, e i patronati".