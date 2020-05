Coronavirus Serie A, Repubblica: 4 positivi alla Samp, 6 Fiorentina, 1 al Torino. Voci su 3 Inter e 2 Milan!

Serie A - Altro che ripresa, seppure a piccoli passi e con la massima prudenza. Neanche il tempo di registrare l’apertura in mattinata dei cancelli di Bogliasco per otto giocatori ( volontari), in serata ecco la doccia fredda, con l’arrivo dell’esito degli esami. Ecco cosa scrive a riguardo Repubblica Genova

I test hanno riscontrato la positività al Coronavirus di tre giocatori ( nomi secretati, ma non sono fra gli otto che avevano contratto il virus due mesi fa, né tra quelli che si sono presentati a Bogliasco per le sedute individuali) e un ritorno di positività, con un nome quindi già presente nella prima lista. È la stessa Sampdoria a comunicarlo con una notaDel resto non c’è da stupirsi. Si è sempre detto che questo primo via libera sa un po’ d’ipocrisia, oltreché generare preoccupazione, visto che la stessa Sampdoria ora deve fare i conti con altri quattro giocatori positivi, assieme ai sei (tre sono i giocatori) annunciati dalla Fiorentina, quello coperto da segreto del Torino ( pare Millico), voci che parlano di positivi anche nel Milan ( 2) e nell’Inter (3), anche se i due club per ora non confermano. Il timido approccio è servito solo a controllare in maniera approfondita lo stato di salute. E il laboratorio privato purtroppo ha fatto emergere nuove positività