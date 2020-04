Coronavirus, nessun decesso ieri a Napoli! L'infettivologo del Cardarelli: "Zero contagi il 9 maggio, virus ora più debole"

Ultime notizie Napoli - Nella giornata di ieri non si sono registrati casi di decessi per Covid 19 a Napoli, con il numero che, dunque, è rimasto fermo a 54. Proprio a tal proposito è intervenuto sul "Mattino" oggi in edicola Alessandro Perrella, infettivologo e immunologo del Cardarelli, componente dell'Unità di crisi regionale. Ecco alcuni estratti:

"I nuovi casi, anche se pochi, mantengono viva la brace sotto la cenere e devono farci avanzare con prudenza verso la fase 2. Il virus non è diventato meno contagioso ma avendo fatto un salto di specie ci sta conoscendo. Il suo scopo non è uccidere chi lo ospita ma riprodursi. Anche noi intanto stiamo affinando le conoscenze per curare meglio la Sars Cov2. Non è diventato meno contagioso, si è indebolito grazie al distanziamento sociale. Le misure di contenimento hanno avuto effetto. Come tutti i virus stabilirà sempre più un equilibrio con noi che lo ospitiamo. Attualmente viaggiamo con una quarantina di nuovi contagi al giorno, molti guariti e pochi decessi. Se non ci saranno variabili esterne con l'uso di mascherine e misure di prevenzione e limitando le uscite a quelle strettamente necessarie potremo arrivare a contagi zero attorno al 9 maggio".