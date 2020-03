Calciatori in fuga dal Coronavirus, Il Mattino: nessun permesso speciale dal Napoli per lasciare il paese, l'unico che ci aveva provato è Ospina

Notizie Napoli calcio. Coronavirus Napoli - Sono diversi i calciatori che, per un motivo o un altro, stanno tornando nelle rispettive Nazioni dopo lo scoppio dell'emergenza Coronavirus. L'edizione odierna de Il Mattino ci racconta qual'è stata la presa di posizione della SSC Napoli nei confronti dei propri tesserati. In tanti in tutta Europa hanno lasciato il proprio paese per tornare dalle proprie famiglie. Tra questi anche Cristiano Ronaldo in Serie A che ha raggiunto al madre malata in Portogallo, Gonzalo Higuain in Argentina e infine lo stesso hanno fatto Sami Khedira e Miralem Pjanic. Caos in tutta Italia e in tutto il mondo per l'emergenza Coronavirus.

Ospina

Coronavirus Napoli: Ospina ha provato a scappare

"Il Napoli non ha concesso alcun permesso ai propri calciatori che sono tutti rimasti in città dove in questi giorni si stanno allenando da soli nelle rispettive abitazioni. Solo Ospina aveva provato a tornare in Colombia, salvo poi non riuscire a trovare i voli di collegamento".