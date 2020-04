Coronavirus, mascherine a prezzo fisso: a Napoli si parte in 300 farmacie

Ultime notizie Napoli - Era stato annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed ora il provvedimento sta per diventare realtà: le mascherine saranno vendute ad un prezzo fisso su tutto il territorio campano. A Napoli già 300 farmacie hanno aderito all'iniziativa di Federfarma Napoli e da ieri una mascherina FFP2 si acquista a 4,90 € mentre quella chirurgica costa 1.30 €. Si tratta di un provvedimento che rasserena e non poco le famiglie napoletane, soprattutto considerando che sarà obbligatorio indossarle. Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli, ha commentato così la notizia al quotidiano "Il Mattino":

"L'approvvigionamento sarà garantito e siamo contenti del fatto che le farmacie che non hanno aderito direttamente si stanno adeguando ai costi che abbiamo indicato. Da oggi quelle chirurgiche saranno in vendita a 1,30 euro (attualmente il prezzo varia tra 1,5 e 2 euro) e le mascherine modello ffp2/Kn95 a 4,90 invece che a 6-8 euro. Siamo in campo contro la speculazione".