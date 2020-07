Coronavirus, l’Oms lancia l'allarme: "Il contagio sta accelerando". CorrSera: Il giorno nero con 228 mila casi

Ultime Coronavirus - «I contagi da coronavirus sono più che raddoppiati nelle ultime sei settimane, soltanto un’azione aggressiva può invertire la rotta». È preoccupato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e chiede al mondo di agire subito, con voce unita, per fermare la pandemia che venerdì 10 luglio ha registrato un aumento record di casi: 228.102 in un solo giorno. Sono ormai 12.533 milioni gli infetti da Covid-19 nel mondo mentre i morti arrivano a 561mila.

Coronavirus

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Alcuni dei Paesi colpiti più duramente dal virus sono quelli con meno risorse sanitarie dove solo chi ha accesso alle strutture private può curarsi in modo serio. Tra questi c’è il Pakistan che ieri ha avuto 2.752 positivi e 65 decessi con un bilancio complessivo di 246.351 contagi e 5.123morti. Le province più colpite sono il Sindh e il Punjab. Ancora più preoccupante la situazione in Sudafrica che in due settimane ha raddoppiato il numero di malati superando i 250mila. A Johannesburg negli ospedali pubblici mancano le bombole d’ossigeno e si registra una mortalità maggiore che nel privato. A complicare la situazione un disastrato sistema elettrico che porta a continui blackout in pieno inverno. Nelle aree urbane la maggior parte della popolazione vive in baracche di legno e lamiera. Rimane grave la situazione in India che ieri ha avuto un picco di 27.114 contagi. In soli nove giorni i positivi sono passati da 600mila a più di 800mila. Gli ospedali pubblici stanno letteralmente scoppiando e sono poche le persone che possono permettersi cure a pagamento. Il premier Narendra Modi ha chiesto di migliorare il tracciamento dei malati, soprattutto negli Stati più colpiti. In America Latina il Brasile ha raggiunto un milione e ottocentomila casi, i decessi sono saliti a 70.398 con un aumento di 1.270 unità in 24 ore. Allarme anche in Perù che è il quinto Paese più colpito al mondo con 319.646 casi, seguito dal Cile che ha 309.274 casi. Secondo uno studio delle Nazioni Unite il numero di morti dovuto al Covid-19 in America Latina e nei Caraibi potrebbe essere fino a cinque volte superiore a quella ricavato dalle cifre ufficiali".