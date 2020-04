Coronavirus, lo studio americano: zero vittime in Italia dal 21 aprile

Aggiornamenti coronavirus - La prima battaglia terminerà il 21 aprile prossimo. Secondo quanto riferito dall’istituto americano per le Misurazioni e la valutazione della salute, sarà questa la data in cui in Italia si registreranno zero decessi da coronavirus. Se non dovessero esserci nuove ondate di contagi, ci avviamo quindi verso una discesa che presto si appiattirà completamente.

Coronavirus

Coronavirus Italia, zero vittime dal 21 aprile

A metà aprile - riferisce lo studio americano - dovrebbe diminuire drasticamente anche il fabbisogno ospedaliero. Così dai 63 posti letto e 18 ventilatori di oggi, si andrebbe verso il 23 aprile con 7 posti letto e 2 ventilatori. In Campania, invece, sarebbe il 2 maggio prossimo la data in cui non ci sarà bisogno di alcun posto letto e nemmeno di un solo ventilatore legato alla cura del Coronavirus. Ovviamente - evidenzia il CorSera - si tratta di ipotesi da prendere con le pinze, ma quel che sembrerebbe certo è che effettivamente ci affacciamo verso la discesa della curva epidemiologica come confermano anche gli ultimi dati rassicuranti.