Coronavirus, lo stop costa 181 milioni al Napoli, Cdm: svalutata la rosa

Ultime calcio Napoli - La pandemia coronavirus cambierà il calcio mondiale: ci sarà una riduzione degli ingaggi di allenatori e giocatori, delle plusvalenze, del denaro investito per gli acquisti, probabilmente avranno più valore le idee sul mercato come per esempio gli scambi. Il Cies, Centro studi internazionale di ricerca sullo sport, ha prodotto uno studio per analizzare la perdita patrimoniale da parte dei club in virtù della svalutazione del parco giocatori.

Svalutata la rosa del Napoli per il coronavirus

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: