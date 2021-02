Coronavirus, l'appello degli scienziati: "Non rifiutate il vaccino AstraZeneca"

Ultime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli segnala un grosso problema da affrontare per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, un problema che riguarda il vaccino di AstraZeneca Oxford. L'AIFA, infatti, ha innalzato a 65 anni l'età massima a cui somministrare il vaccino di AstraZeneca, che prima invece era consigliato solo per gli under-55, ma prima bisognerà superare i forti sospetti che si sono creati.

"Non rifiutate AstraZeneca"

Le notizie poco accurate sulla efficacia di questo vaccino stanno causando problemi in tutta Europa: è già successo con alcuni medici che dovevano essere vaccinati ma rifiutavano AstraZeneca in Italia; casi analoghi anche in Germania, Austria e Bulgaria. C'è chi vorrebbe scegliersi il vaccino perché vorrebbe essere protetto con Pfizer o Moderna, ma questo rallenterebbe ulteriormente la campagna vaccinale. Dagli scienziati parte un appello: «AstraZeneca è un vaccino affidabile, sbagliato rifiutarlo».