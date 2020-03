La reazione dell'ambiente calcio all'annuncio della ripresa allenamenti del Napoli fissata da ADL: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle perplessità che tutto l'ambiente ha avuto dopo l'annuncio del Napoli in merito alla ripresa degli allenamenti nella giornata di mercoledì. Ecco cosa scrive la rosea: "La decisione presa da Aurelio De Laurentiis ha destato preoccupazione nell’ambiente, soprattutto in un momento in cui ci sono diverse regioni del nord, che stanno contando migliaia di morti e stanno chiedendo al Governo maggiori restrizioni. Limitazioni dalle quali non può sentirsi esentato, il calcio, e tutte le sue componenti. Ecco perché pare improbabile che il Napoli possa tornare a allenarsi nel giorno stabilito dal club. Una decisione che è in chiaro contrasto con quanto indicato dai medici sportivi e dall’associazione calciatori, che tendono a preservare la salute dei tesserati e delle rispettive famiglie. D’altra parte, il calcio non è sfuggito alla diffusione del Covid-19 come dimostrano i casi dei diversi giocatori di serie A infettati dal virus. La questione, in ogni modo, verrà monitorata giorno per giorno e nulla può escludere che De Laurentiis riveda la propria decisione e si allinei con gli altri club di serie A che sono d’accordo (a parte Lotito) a ripartire il 4 aprile, sempreché ci siano le condizioni necessarie per salvaguardare gli staff tecnici e gli stessi calciatori".