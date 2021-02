Coronavirus Italia, la terza ondata ormai è alle porte: ecco le zone più colpite

Coronavirus Italia - Quasi 20 mila nuovi contagi e molte regioni pronte a passare a zona arancione: come evindizia Il Mattino oggi in edicola, se non si tratta di terza ondata agli avvii poco ci manca.

Coronavirus Italia, aumentano i casi in Italia

Del resto, come evidenziano i dati della fondazione Gimbe, tra il 17 e il 23 febbraio si sono registrati incrementi di nuovi casi in oltre il 20% in ben 41 province. Le situazioni più gravi, con una percentuale superiore al 70%, sono nella provincia di Frosinone nel Lazio (95,1%), Fermo nelle Marche (83,8%), Arezzo in Toscana (83,1%) ed Enna in Sicilia (74,5%).