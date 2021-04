Coronavirus Italia, Il Mattino: "Solo quattro regioni restano in zona rossa! C'è la Campania"

Ultimissime Coronavirus Campania - Quasi tutt'Italia in zona arancione dopo questa settimana post-Pasqua. Ma solo perché fino al 30 aprile è stata sospesa la possibilità di diventare zona gialla, con un livello di chiusure nettamente più basse.

Come riporta Il Mattino,

Solo quattro regioni restano in zona rossa:

"La Puglia non è riuscita a migliorare la sua situazione epidemiologica, ha ancora più di 250 casi ogni 100mila abitanti su base settimanale, e alla fine fa parte del gruppo di 4 regioni rosse, che comprende anche la Sardegna, che pure fino a qualche settimana fa era bianca, la Valle d'Aosta e la Campania.

Con Rt sotto a 1 ci sono anche l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Calabria, le province autonome di Bolzano e Trento. Sfiorano il livello critico di 1, ma senza superarlo, il Veneto (0,96) e l'Umbria (0,97). Quello dell'Rt non è l'unico valore che conta, ma di certa con le vecchie classificazioni dei colori oggi avremmo una buona parte dell'Italia in giallo. In sintesi: il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze in vigore da lunedì per le quali passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione Sardegna".