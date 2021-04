Coronavirus Italia, Draghi prevede regole meno rigide: a maggio cena fuori casa

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alle riaperture in Italia:

"Una data per le riaperture Mario Draghi ancora non ce l'ha. Tutto dipende dall'andamento dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale per gli anziani in modo da togliere pressione sulle terapie intensive. C'è però uno scenario, mentre viene escluso da fonti di governo l'obbligo di fare il tampone prima di andare al cinema o a teatro, che consentirebbe di tornare a cena al ristorante anche di sera: consolidare l'Rt (l'indice di trasmissione del virus) attorno a 0,8 (nel report di venerdì era a 0,92), raggiungere l'obiettivo di avere vaccinato e dunque protetto almeno con la prima dose il 75 per cento degli over 70, perché in questo modo anche un'eventuale ripresa del contagio non travolgerebbe coloro che sono più a rischio e, di conseguenza, eviterebbe che gli ospedali vadano in sofferenza.

In campo ci sono due ipotesi".

"La prima: aspettare il primo maggio per ripristinare il giallo (con conseguente apertura a pranzo di tutti i ristoranti nelle Regioni che meritano quella classificazione) e valutare successivamente anche l'attività serale con innalzamento quanto meno a mezzanotte del coprifuoco. La seconda, su cui spinge la Lega: anticipare di una settimana, a condizione che nei prossimi due report l'indice di trasmissione su base nazionale cali significativamente insieme all'incidenza dei nuovi casi che però continua a essere molto alta".