Gazzetta - Il Napoli appoggia la tesi dell'Inter: subito tre modifiche importanti sul protocollo attuale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "I punti su cui la stragrande maggioranza delle società condividono le preoccupazioni sono sostanzialmente tre: la quarantena a cui verrebbe sottoposta l’intera squadra in caso di nuova positività; la responsabilità penale dei medici; il lungo ritiro “bolla” di due settimane. Le contro-richieste si rifanno al modello tedesco: in caso di nuovo contagio, le società vogliono che sia solo il singolo a procedere all’isolamento. Così come che la responsabilità non gravi solo sui medici sociali ma venga condivisa secondo modalità che sarà il governo a stabilire. E infine i ritiri: i club chiedono di cancellarli dal protocollo e di poter procedere come succede adesso (giocatori in campo e poi a casa, e dal 18 con allenamenti collettivi veri, non a gruppi di 7-8 giocatori). La questione ritiri resta la più dibattuta: l’a.d. interista Beppe Marotta è stato il primo a sollevare la questione, seguito dalla quasi totalità dei club di A. Dal Milan (ieri rappresentato dal d.t. Maldini) al Napoli, dall’Atalanta a Genoa, Samp, Fiorentina, Verona, Sassuolo, Brescia, Cagliari: non tutte con la stessa intransigenza dei nerazzurri, ma ugualmente decise a chiedere un allentamento dei paletti"