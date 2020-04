Aggiornamenti coronavirus - L’edizione odierna de La Stampa si sofferma sul primo volontario soggetto a sperimentazione per il vaccino anti-Covid-19. Ian Haydon, cittadino 29enne di Seattle, si è fatto iniettare il vaccino alle ore 09.00 di oggi 8 aprile 2020, consapevole dei rischi e dei 1.000 dollari di compenso. Ma i soldi non sono l’obiettivo primario e ha mostrato eccitazione come prima cavia di un vaccino che potrebbe salvare l’umanità.