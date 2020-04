Coronavirus, gente in strada: un denunciato a Forcella, incitava alla ribellione

Ultimissime - Una palestra aperta in via Fragnito, all’Arenella. Un barbiere al lavoro a Caivano. Un cantiere nautico in attività a Bacoli. E addirittura, a Forcella, un giovane che è uscito fuori al balcone e ha incitato la gente a scendere in strada per fare una rivolta contro le restrizioni. Sono ancora molti quelli che non rispettano i divieti imposti dall’emergenza nonostante i controlli continui delle forze di polizia.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: