Coronavirus, Chiambretti e la mamma ricoverati: lei positiva, lui aspetta il secondo test

Ultime notizie calcio. Caso Coronavirus, l'edizione odierna di Repubblica ha aggiornato la situazione relativa a Piero Chiambretti e sua mamma:

"Mamma Felicita, spesso protagonista di aneddoti affettuosi raccontati dal figlio, è arrivata in ospedale domenica pomeriggio. Ora è a letto, ventilata con quell’apparecchio ormai diventato noto alle cronache: il casco cpap che aiuta la respirazione. Il test ha confermato che è positiva al coronavirus. Piero Chiambretti invece è arrivato lunedì pomeriggio, e con un po’ di apprensione aspetta di sapere se è positivo o negativo. Il primo test rivela “una lieve positività” e si attende domani per sapere se la situazione si ribalterà come talvolta accade nei casi non gravi. «Stiamo bene e siamo seguiti da una équipe di persone meravigliose» fa sapere Chiambretti, da subito sensibile alla necessità di ridurre i contatti, tanto da essere stato uno dei primi a Torino a decidere la chiusura dei suoi tre ristoranti a Torino, ancor prima che fossero i decreti del governo a imporre il diktat delle serrande abbassate per tutti".