Coronavirus, caos assembramenti in tutta Italia! Possibile nuova ondata di contagi, gli scienziati al Governo: "Fermate subito questa ressa"

Ultime notizie. La Fase 2 del Coronavirus in Italia rischia di durare ben poco: immagini di assembramenti e folla tra le strade, ristoranti che iniziano a riempirsi e regole di sicurezza sempre meno rispettate. C'è allarme nella penisola italica di una possibile nuova ondata di contagi qualora si continui su questa direzione. Ecco le ultime da Il Mattino:

La preoccupazione per una nuova ondata di contagi è iniziata più di una settimana fa, quando sono state diffuse le foto dei capannelli di persone ai Navigli di Milano all'ora dell'aperitivo. E adesso è il tema più caldo dibattuto dal Comitato tecnico scientifico. Il messaggio è uno ed è chiaro: bisogna fermare la ressa e gli assembramenti, oppure rischiamo di tornare al punto di partenza di un incubo senza fine. E adesso, dopo l'allarme del Governo, arriva quello degli scienziati del Cts, soprattutto in vista della terza ondata di riaperture, quella che scatterà dal 3 giugno. Proprio questo passo dipende dall'andamento della curva dei contagi.

gli scienziati hanno condiviso le preoccupazioni del Viminale e del ministero della Salute: è necessario che, soprattutto in questa fase, non ci siano sgarri e che le prescrizioni di base vengano fatte rispettare. Le regole sono le stesse che vengono ripetute dall'inizio della pandemia: non creare assembramenti, indossare mascherine e guanti, rispettare le distanze. Regole fondamentali per contenere la diffusione del virus e per arrivare alla prossima fase di ripresa delle attività, che prevede gli spostamenti tra regioni - saranno possibili tra una settimana - e quelli fra paesi Ue. Si tratta di un passaggio fondamentale per il rilancio dell'economia.