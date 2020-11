Coronavirus Campania, a gennaio già 130mila immunizzati

Covid oggi Campania - Arrivano le prime buone indicazioni sul fronte Covid-19. Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, a partire da gennaio ci sarà già una buona fetta di operatori sanitari e anziani già immunizzati:



"La Regione Campania punta a vaccinare subito, a fine gennaio, 130mila operatori sanitari e anziani. E vuole farlo direttamente negli ospedali, uno o due individuati per provincia, dove medici e infermieri lavorano, allestendo stand e camper anti-Covid all'aria aperta, come per lo screening scolastico, e inviando squadre speciali nelle rsa e nelle case alloggio che accolgono i più fragili.

Il piano, che indica il fabbisogno iniziale e le procedure, è sul tavolo del commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. E, nel documento trasmesso dopo un lavoro articolato di ricognizione che ha impegnato dirigenti e staff di Palazzo Santa Lucia per l'intero week-end fino a ieri notte, è precisata anche la logistica per la conservazione e la distribuzione del nuovo farmaco. Da somministrare nel giro di 15 giorni".