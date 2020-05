Coronavirus Campania, Il Mattino: si va verso il contagio 0, ma scoppia il caso tamponi! Regione al terzultimo posto in Italia: i dati

Ultime Coronavirus Campania - Campania a grandi falcate verso il contagio 0, ma scoppia il caso tamponi. Sono le luci e le ombre della Fase 2 che il territorio regionale sta attraversando in una condizione di relativa serenità visto che l'indice di propagazione dell'epidemia (R0) è intorno allo 0,4 laddove la media nazionale è attestata su 0,61. Secondo le proiezioni dell'Istituto nazionale sulla salute delle Regioni in Campania il contagio 0 non avverrà prima di domani, 9 maggio ma a questo punto è assai probabile che il traguardo si allontani.

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, però, c'è un dato confortante che riguarda il numero di contagi: il minimo storico è stato raggiunto lo scorso 6 maggio (9 nuovi casi registrati) ma l'andamento in discesa è fortemente consolidato da almeno due settimane.

Di contro, è aumentato il numero dei tamponi svolti: il dato complessivo, aggiornato a ieri sera, è pari a 105.399 mentre il numero dei nuovi contagi è salito a 21. Ecco perché resta la cautela: occorre verificare l'andamento nella Fase 2 prima di spargere ottimismo. Qui la Campania fa un brusco passo indietro dal momento che il report della fondazione Gimbe, pubblicato ieri, pone la regione nell'ultima fascia in Italia (la fascia 5) e in valore assoluto la Campania al terzultimo posto in Italia per incidenza del numero di tamponi diagnostici eseguiti ogni 100mila abitanti: 25,3 per cento con una media al giorno nel periodo compreso tra il 22 aprile e il 6 maggio, di 2723. Un po' poco rispetto ai numeri di Veneto e Friuli (regioni collocate in prima fascia con media tamponi al giorno per numero di abitanti, rispettivamente, di 166 e 157 contro appena 47 della Campania).