Coronavirus Campania, Il Mattino - Dati border line verso l'arancione, De Luca lancia l'allarme

Ultimissime Coronavirus Campania - La regione Campania, grazie a una benevola lettura dei dati epidemiologici, resta in zona gialla sebbene molti indicatori - dall'indice di infettività Rt superiore a 1 (1,08) alla quota di contagi contati in una settimana in rapporto a 100 mila abitanti superiori a 200 (221) - siano da area arancione. Tant'è che la Basilicata, con gli stessi parametri della Campania, (anche migliori se riferiti all'incidenza che è a quota 165) resta nel livello di rischio intermedio.

L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Restano in area arancione Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia disegnando così una macroarea del Sud in cui, fatta eccezione per la Campania (border-line), Sars-Cov-2 corre più velocemente rispetto a un centro Nord tutto tinto di giallo con l'eccezione della Valle D'Aosta. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato ieri le nuove ordinanze: andranno in vigore a partire dal 3 maggio per la durata di una settimana.

A definire con asciutta lucidità il rischio che corre la Campania in questo scenario è proprio Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha tracciato il punto della situazione nel consueto intervento in diretta social del venerdì pomeriggio: «Dobbiamo essere estremamente attenti [...] Se immaginiamo che zona gialla significhi ricreazione, con movida incontrollata, nel giro di due settimane torniamo non in arancione ma in zona rossa direttamente. È meglio parlare con chiarezza brutale. Il 50 per cento dipende dal rigore dei nostri comportamenti, l'altro dalla campagna di vaccinazione. Se ci manteniamo responsabili, avremo un'estate di liberazione».

A leggere i dati, [...] stabile la situazione in Campania con 1.898 casi contro i 1.986 del giorno prima (il 9,16 per cento), in calo i morti (da 33 a 24) e scendono di 497 unità gli attualmente positivi. Invariate le terapie intensive e 10 ricoveri in meno per un Rt puntuale a 0,97. Moltissime vaccinazioni anche in Campania, oltre 42 mila e il 21,4 per cento gli abitanti hanno ricevuto almeno una dose, l'8,14 per cento sono completamente vaccinati".