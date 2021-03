Coronavirus Campania, l’ordinanza blitz di De Luca spiazza le forze dell’ordine: il motivo

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla situazione Coronavirus in Campania e l'ultima ordinanza del presidente De Luca:

"Nessuna transenna nelle strade e nessuna chiusura per piazze e lungomare almeno a Napo- li. L’ordinanza regionale firma- ta poco prima delle 20 mercole- dì sera dal governatore Vincen- zo De Luca è piovuta come un fulmine a ciel sereno anche sul- le forze dell’ordine. Una misu- ra che sarebbe stata diffusa dal- la Regione direttamente alla stampa senza neppure concer- tarla con i titolari di pubblica si- curezza che quelle norme do- vrebbero farle rispettare. Nes- suno ne sapeva nulla prima che Palazzo Santa Lucia non diffon- desse con un comunicato l’ordi- nanza del governatore numero 7 da quando è cominciata la pandemia. Polizia, carabinieri e municipale sono rimasti spiazzati e, di conseguenza, ieri non c’è stato il tempo per ap- prontare misure di conteni- mento dei contagi ulteriori. No- nostante il tempo primaverile e il bel sole non è stato comun- que necessario inasprire i con- trolli più di quanto già lo siano perché - salvo sparuti casi - c’erano pochissime persone in giro in città".