Coronavirus, arriva lo stop totale del calcio giovanile italiano fino alla prossima stagione. Per i tornei Primavera dipende tutto dai diritti tv

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione per quanto riguarda i campionati giovanili e Primavera:

"I campionati giovanili (dall'Under 18 all'Under 14) e l'attività di base (dall'Under 13 ai Piccoli Amici) del Settore Giovanile Scolastico della FIGC saranno definitivamente sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19. Le consueguenze di tale situazione saranno la mancata assegnazione dei rispettivi titoli di categoria e la conclusione dell'attività delle Nazionali Giovanili. Il discorso è un po’ diverso per la Primavera 1, Primavera 2 e Berretti, che dipendono dalle Leghe: rispettivamente quella di A, quella di B e la Lega Pro. Si proverà a salvare la Primavera, in quanto, come per la Serie A, ci sono in ballo (oltre ai diritti televisivi) anche i piazzamenti europei (la vincitrice del titolo conquista la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Youth League passando per il cosiddetto "percorso dei campioni nazionali") e le retrocessioni (le ultime due classificate più la perdente del play-out tra la terzultima e la quartultima scendono in Primavera 2). Lo stesso discorso potrebbe valere per il Campionato Primavera 2".