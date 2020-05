Coronavirus, arriva il via libera: dal 3 giugno si riaprono le regioni, ma occhio a nuovi focolai e alla possibile nuova ondata in autunno

Ultime Coronavirus - «Ci siamo! Non servirà un altro dpcm». A metà pomeriggio di ieri Giuseppe Conte convoca una riunione con i capidelegazione per valutare insieme i dati che il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto arrivare sul tavolo di palazzo Chigi. I tanto attesi dati dell'Istituto Superiore di Sanità non segnalano situazioni critiche e l'indice di trasmissione del contagio (RT) è sotto il livello di allarme, ovvero sotto l'1, pressoché in tutte le regioni.

Giuseppe Conte

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Alle otto di sera si collegano con palazzo Chigi i capidelegazione nonchè ministri Franceschini, Fraccaro, Lamorgese, Di Maio, Boccia, Bellanova e Speranza. Conte è soddisfatto. Le riaperture decise il 18 maggio non hanno compromesso la discesa dei contagi e dal 3 giugno si potrà quindi riaprire il Paese permettendo la circolazione tra regioni. Per il ministro della Salute «non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti». Il trend dei nuovi casi è in diminuzione e anche se alcuni territori hanno ancora una base numerica molto alta, il sistema sanitario è in grado di provvedere e reagire. Tornare a muoversi liberamente sull'intero Paese, dopo tre mesi di blocco, non è però esente da rischi. Il ministro Speranza, illustrando i dati del monitoraggio divisi per province, lo dice e insiste molto sulla necessità di essere pronti a possibili nuove chiusure qualora dovessero emergere nuovi focolai, magari in zone sinora poco sfiorate dal virus. Tutti concordano sul via libera per il 3 giugno, come da programma, ma nel rispetto rigoroso delle misure di distanziamento, igiene e divieto di assembramento. Resta l'impegno a rafforzare i sistemi sanitari anche in vista di una possibile risalita dei contagi in autunno".