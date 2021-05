Corbo svela: "Giuntoli non sa niente dell'arrivo di Conceicao, voleva Sarri o Dionisi. Addio anche per lui?"

Napoli - L'editoriale di Antonio Corbo sulle colonne di Repubblica. Ecco uno stralcio delle sue parole:



"Coincecao ha cominciato da direttore sportivo in Grecia nel 2000 con il Paok di Salonicco. In quel ruolo trova un punto interrogativo. Cristiano Giuntoli non sa nulla dell’allenatore in arrivo. Proponeva la conferma di Gattuso, in alternativa Sarri o Dionisi, emergente nell’Empoli.

Per uno che ha scoperto Osimhen e scelto gli ultimi acquisti è strano, che non sia una strategia per rimettere in discussione il lungo contratto. Sarà presto tutto più chiaro. Sulla rifondazione si può prevedere una svendita, ma non acquisti a prezzi stracciati. Il primo a saperlo e a non dirlo è De Laurentiis. Il Napoli è Napoli.

Sarebbe un flop annunciato.

Inverosimile in una società che nel calcio investe sulla qualità. Anche a Gattuso aveva offerto una formazione da lotta per i primi posti. Ed è stato così. Salvo i crolli sconcertanti con Juve e Verona".