Corbo: "Rrahmani e Cajuste out, la preparazione atletica ripresenta motivi allarmanti"

Calcio Napoli - Antonio Corbo, nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica, scrive:

"Per Lobotka per fortuna avviato verso la migliore condizione vi è stato anche il supplemento di impegno per la carente partecipazione di intollerabile Anguissa, ormai da troppo tempo lontano dai suoi standard. Opportuno notare che la preparazione dopo i primi segnali ripresenta motivi di allarmi, se dopo 13 minuti è costretto già a ritirarsi Rrahmani, assente già sabato, tornato in forma evidentemente imperfetta a Braga".