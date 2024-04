Corbo: "Napoli, lo stadio a Bagnoli è una penosa utopia! Neanche gli industriali ascoltano De Laurentiis"

Oggi sul quotidiano La Repubblica l'editoriale del giornalista Antonio Corbo, intitolato "Il presidente al capolinea: decida se lascia o cambia tutto".

Ultime notizie. Tra le altre cose, Corbo parla anche dell'ipotesi di un nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, descritta come una "penosa utopia".

Per uno stadio che a Bagnoli è solo una penosa utopia. Fa indiretta pressione sul Comune per il restauro dell’impianto di Fuorigrotta, ma il sindaco fa muro. Non concede nulla che non sia nelle regole. Lo stesso presidente si accorgerà che il quadro è cambiato. Nuovi sono procuratore, prefetto e questore.

Di più, Adl ha meno fascino nei rapporti con la città che conta. Il potere deriva spesso dal consenso popolare, il suo dai giorni dello scudetto tende allo zero. Sono spariti gli adulatori plaudenti. Gli stessi industriali internazionali a Napoli hanno poco interesse per sue iniziative, anche in project financing.