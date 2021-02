Corbo: "L’ottava sconfitta fa più tristezza che rabbia, dalla Supercoppa il Napoli è precipitato in una serie di risultati modesti"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi Atalanta-Napoli 4-2.

“L’ottava sconfitta di un campionato sinistro fa più tristezza che rabbia. L’ultima scena si può solo immaginare. Immediata la reazione del Napoli: va tutto male, si è ormai perso il conto degli infortuni, meglio sospendere i processi, le sbandate sono troppe per non avviare una riflessione. Dal 20 gennaio serataccia della finale di Supercoppa con una modestissima Juve il Napoli precipita in una serie di risultati sempre più discontinui e modesti”