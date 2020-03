Corbo: "Lobotka, un regista in più per Gattuso. Troppi retropassaggi ma crisi superata"

Di seguito vi proponiamo l'editoriale del giornalista Antonio Corbo sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica.

Hanno letto tutti lo striscione issato dal tifo gentile, il Toro se n’è convinto. L’ha fatto suo."Nelle tragedie non c’è rivalità". Le Curve sanno comunicare. E Napoli si dissocia, in giorni ambigui di basse polemiche e isterie, dal calcio che affonda in un pacchiano gioco dei sospetti sul rinvio di Juve-Inter. Si può essere così maliziosi da intravvedere speculazioni dei club più potenti anche durante una emergenza sanitaria e c’è davvero chi ci prova? Lasciando un interrogativo alto come l’ultimo anello dello stadio, comincia la partita tra due squadre molto diverse, pur avendo attraversato il buio di una crisi imprevista. Il Napoli dimostra di averla superata, e da capitano ora impeccabile Insigne va a sinistra per battere una punizione. Evita di tentare il gol come non gli riesce da tempo, risparmia certi tiri indecenti, ma sa ben limare un interno destro a giro che traccia una traiettoria rotonda e dolce per il gruppo in area. Si agita Nkoulou per inchiodare Milik come farà in altre azioni simili, ma Bremer lascia uno spazio che basta a Manolas per convertire di testa nell’1-0 dopo neanche una ventina di minuti. Dietro il vantaggio c’è un Napoli che rinasce. È uno schema felicemente svolto perché provato e riprovato come chissà quanti altri in allenamenti ora intensi. Le novità non finiscono qui. Perché il Napoli addirittura conquista la scena, fa sua la partita, possesso palla costante, pressing discreto, un assetto tattico che sarebbe perfetto se in squadra vi fossero almeno due in grado di superare l’avversario e cercare la profondità. Troppe volte la palla torna dietro, e ancora di più purtroppo a chi l’ha passata. Il ritmo è discreto e nulla fa il Torino fino al gol di Edera nel finale per cambiarlo dovendo colmare il precoce passivo. Sembra rassegnato il Torino, pesante, torbido. Zaza si muove molto per nulla: trova nei difensori bassi, Di Lorenzo e Hysaj, a destra e sinistra, un’adeguata risposta. Né va meglio Belotti che si limita a marcare Lobotka, novità della serata, al posto dell’ossidato Demme. Ostacolandolo sempre gli farà muro anche per impedire di segnare nella ripresa a Lobotka. Il piccolo robot slovacco è persino più elegante, ma appare meno rapido e più compassato, richiamando l’immagine dei registi all’antica. Ma la sua prova, ancora più lucida e generosa nel secondo tempo, conforta se solo si ricorda quanto il Napoli abbia sofferto senza un mediano che si ponesse come schermo davanti alla difesa e e facesse ripartire l’azione. Sorprende il Torino che si ritrae in una eterna fase passiva, quasi non avvertisse le vertigini di chi è sul ciglio di un burrone. Con Longo, che avrà pure un cuore Toro, non è risalito dopo l’esonero di Mazzarri. Cinque sconfitte consecutive solo nel finale svegliano qualche rimorso: dopo il raddoppio di Di Lorenzo, il gol coincide con l’unico errore del blocco difensivo del Napoli, ieri ordinato e forte nella coppia Manolas-Maksimovic. Un calo di tensione quando la terza vittoria consecutiva era certa. L’ha firmata Di Lorenzo su un felice assisti di Mertens, che ha sostituito Milik, uscito senza gol ma dopo un lodevole sacrificio lodevole prodigarsi per i compagni. Dal campionato alla Coppa Italia: arriva giovedì l’Inter che si riposa stasera. Un retropensiero che non turna il Napoli, sempre fuori da un calcio pettegolo. Quindi, piccolo.