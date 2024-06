Corbo: "L'Europeo riabilita Calzona e Mazzarri! In quel Napoli ingestibile non si poteva fare di più"

Ultime notizie Napoli. Come di consueto l'editoriale del giornalista Antonio Corbo sul quotidiano La Repubblica che si preoccupa di riabilitare l'immagine di Francesco Calzona il CT della Nazionale slovacca che è tornato a vincere dopo l'esperienza fallimentare a Napoli.

«Abbiamo trovato una catastrofe generale». Francesco Calzona ha vinto con la sua Slovacchia la partita con il Belgio, la serata di lunedì a Francoforte può valere una vita. Lo riabilita come allenatore, primo tempo esemplare, fluidità del 4-3-3, modulo bene eseguito nella sua Nazionale e fallito a Napoli, Lobotka migliore in campo. Si è capito che qui non poteva fare di più, avendo trovato il 26 febbraio “catastrofe generale”.

Quella denuncia assolve forse anche Mazzarri, che ha gestito nel silenzio della dignità i risultati negativi e l’esonero. Ma nessuno poteva nulla, troppi vizi di struttura nella ricostruzione con Natan scambiato come erede di Kim , con acquisti bocciati da tre allenatori su tre, la preparazione sballata nella gestione Garcia. Calzona ha trovato una squadra sfatta e dilaniata da sconfitte,gelosie, accuse reciproche. Si è capito ormai come fosse ingestibile il Napoli, per Calzona l’impegno meno urgente era insegnare calcio. Vi riesce con la Slovacchia come dimostra la vittoria sul Belgio, penalizzato sotto rete dagli errori di Lukaku. Se davvero Conte riuscirà a farlo acquistare, dovrà rimetterlo in forma con la più energica delle sue preparazioni. Non sorprende la sottovalutazione di Calzona, il maturo tecnico calabrese di Vibo Valentia con accento toscano può essere confortato da un autorevole precedente.

L’ambiente di Napoli derubricò come “allenatore in pensione” nel 2019 Carletto Ancelotti, il solo che possa misurarsi con Pep Guardiola tra i migliori tecnici del mondo.