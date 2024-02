Corbo: "Il mercato del Napoli è stato un disastro eppure i dirigenti si danno arie da ministri"

Napoli Calcio - Antonio Corbo nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica scrive:

"Era libero quando è arrivato Mazzarri, affiancato da Frustalupi e Grava, fedelissimi, ma con risultati infelici nel settore giovanile, peraltro mai ben finanziato. Una corsa al risparmio pari alla incompetenza del gruppodirigente. De Laurentiis davvero lo confermerà? Gli manca per sua scelta il confronto con un manager autorevole. Il suo Marotta chi è?

Passa da Cristiano Giuntoli a Mauro Meluso con Antonio Sinicropi. Paga comunque tanto. Solo nel 2019 con Ancelotti ha speso di più, 127 milioni. I mercati condotti da Maurizio Micheli, capo scouting, sono costati76 milioni in estate. Lindrom 25, Cajuste 12, Natan 10, Simeone altri 12, il portiere Caprile 7 girato all’Empoli, Cheddira 10 al Frosinone. A gennaio 3 milioni per Mazzocchi, il riscatto di Traoré ne prevede 25, per Dendoncker 10. Per ora un disastro. Mazzarri pagherà anche sprechi e miopie di mercato?".