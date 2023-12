Corbo: "ADL ha sbagliato tutto sin dalla notte Scudetto tenendo la festa tutta per sè!"

Antonio Corbo, giornalista, commenta sull'edizione in edicola oggi di Repubblica il momento del Napoli tramite il suo consueto editoriale:

"Sono le ore del nuovo De Laurentiis. Dà segnali di cambiamento la sua agenda. Quasi non si riconosce. Chissà se dura, ma le notizie sono notizie e vanno registrate. Si è forse accorto di aver commesso troppi errori nella sua vulcanica creatività. Si è fermato vedendo il Napoli fuori dal giro scudetto in 15 gare. Neanche metà campionato. Sbagliava l’impossibile dal 4 maggio, notte dello scudetto, iniziò tenendo la festa tutta per sé. Squadra oscurata, lasciata per un altro giorno nell’albergo udinese di Tricesimo sul viale verso il confine. Costretta a sbarcare nell’angusto scalo di Grazzanise, abolito anche il bus bipiani per il giro trionfale, un classico del dopo scudetto".