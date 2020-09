Corbo: "ADL e Gattuso trovino una soluzione, il tecnico non crede nel progetto? Lo dica! Si ripresenta il 'rischio Sarri'..."

Ultime calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale per Repubblica di Antonio Corbo:

"I due fanno finta di niente, ma De Laurentiis e Gattuso si stanno spiando. L’anno scorso presidente e Ancelotti si mostravano come amici inseparabili, uno prometteva un contratto a vita, l’altro giurava che non sarebbe mai andato via da Napoli. Sempre insieme a cena, si dividevano in coppie diverse solo per lo scopone. Il gioco continua, ma a carte coperte. C’è un contratto da firmare prima del campionato. Raccontano che Sarri prese visione del suo contratto il 30 novembre, lesse che avrebbe guadagnato di più ma anche pagato una penale di 8 milioni in caso di dimissioni. Fu l’inizio della fine, il Napoli filava verso i 91 punti sognando lo scudetto, Sarri sfuggiva a De Laurentiis che lo inseguiva per offrirgli un contratto ancora più ricco e lungo. Una rincorsa che degenerò nella fuga di Sarri, la sua sosta alla frontiera del Chelsea, in attesa che qualcuno pagasse gli 8 milioni di penale.

Una vicenda che divide i tifosi. È un errore. Hanno tutt’e due le loro ragioni, ma anche il dovere di parlarne. Chi concede un ingaggio triennale avvia un progetto, sceglie l’uomo che ritiene giusto, investe su nuovi giocatori. Se i risultati sono negativi, l’allenatore salta e il club paga fino all’ultimo giorno di contratto. È quindi protetto. Se i risultati sono invece brillanti, come tutti si augurano, è fondato il rischio che altri club tentino di portar via l’allenatore vincente, magari a cifre doppie e con prospettive attraenti. L’allenatore, si parla in generale, può prendere cappotto, sciarpa, valigia e sceglie un altro imbarco. Come protegge la società gli investimenti fatti? Ecco che si ricorre ad un giro di chiave, la "penale per risoluzione anticipata". Quella che nei bar dello sport chiamano la clausola.

Che cosa devono fare presidente e allenatore? Parlare, concordare una clausola non vessatoria, fissarla prima del campionato e non con un contratto integrativo e tardivo. Gattuso è uomo di assoluta lealtà. Insiste per un contratto di un anno senza la clausola dei 7 milioni, scadenza 30 giugno 2021. L’esperienza suggerisce che un allenatore con contratto lampo è più debole nei rapporti con la squadra. Perché non vuole legarsi a lungo? Non crede nel progetto? Lo dica subito.

Tra le notizie lette, una si spera sia falsa. Interverrà come mediatore il mercante internazionale Mendes, che ha la fiducia di Gattuso. Non sembra un matrimonio d’amore. Ma di interesse. Sono le nozze che a volte riescono meglio. Ma possono finire anche a torte in faccia".