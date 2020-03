Corbo: "A De Laurentiis il compito di convincere i presidenti sui rapporti con altri enti: è sfida alla FIGC e sugli stipendi..."

Ultime calcio - Scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica:

"Per De Laurentiis è una missione ai limiti dell’impossibile: più che Lotito accerchiato da pregiudizi e vecchie polemiche, è lui a dover convincere altri presidenti nel fissare nuovi rapporti tra Lega di A, Federazione italiana, europea e mondiale. È una impresa, ma qualcosa può muoversi se davvero il presidente del Napoli coinvolge il cinese Zhang dell’Inter, i titolari del fondo Elliot del Milan, l’italo-americano Commisso della Fiorentina. Con Andrea Agnelli ha ripreso i contatti. Il suo concetto è di facile sintesi: «I padroni del siamo noi, non facciamoci governare da persone e enti che dipendono da noi ed esistono finché ci siamo noi imprenditori». Una sfida alla Ficg, non solo. L’intesa tende a sospendere gli stipendi, si apre una vertenza con l’Associazione calciatori, che non ha poteri di intervento su contratti individuali con accordi collettivi di categoria. Curioso sapere chi taglierà il contratto da 31 milioni di Ronaldo. Altri club coltivano diversi interessi. Il presidente Cellino del Brescia è pronto a lasciare lo scudetto a Lotito («Facciamoglielo vincere») ma vuol partire subito con il prossimo campionato. Come dire: salvezza d’ufficio. Altri discutono su proventi tv, quote dalle scommesse, burocrazia per i nuovi stadi. C’è anche questo tra i piani anti-crisi oltre al blocco delle retrocessioni".