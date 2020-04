Coppe europee, Repubblica: ipotesi final four e prossima Champions a ottobre, i dettagli

Notizie calcio Napoli - Il Coronavirus ha colpito il mondo del calcio facendo sospendere già da tempo tutte le competizioni e anche gli allenamenti. La UEFA ha deciso che le coppe europee devono concludersi anche nel mese di luglio e agosto. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Final four in sede unica (Istanbul e Danzica, per ora) o Final eight: la formula è ancora da decifrare, dipenderà dal tempo a disposizione. Di sicuro, all’inizio, si ripartirebbe a porte chiuse. Ma il presidente dell’Uefa Ceferin spera nelle finali con il pubblico. L’altra anticipazione confermata è la possibilità di giocare nello stesso giorno partite di coppa e di campionato. Il differente andamento della pandemia nei singoli Paesi postula infatti la facoltà, per ogni torneo nazionale, di fissare un calendario autonomo per la ripresa. L’incognita è legata alle decisioni dei governi, cui le leghe dovranno uniformarsi, e alle eventuali restrizioni negli spostamenti delle squadre. Ma le leghe straniere sono pronte a giocare fino ad agosto per assegnare i loro titoli (la Liga spagnola ha inviato un protocollo ai club per la ripresa: c’è l’obbligo del tampone). E in questo caso l’Uefa farebbe cominciare a ottobre la prossima Champions.