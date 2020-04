Coppe europee, il progetto di De Laurentiis: almeno sei italiane, tre gironi e finalissima

Notizie Calcio Napoli - Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna di Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe un nuovo ruolo. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Come sempre parla ad alta voce ma stavolta quasi tutti ascoltano. Si batte per riaprire quanto prima il campionato, come chiedono la Lazio dell’alleato Lotito, Juve e Inter, al contrario di chi è in zona retrocessione. Non solo, ha una visione più innovativa sulla riforma delle coppe europee: inserire almeno sei squadre italiane in due gironi da 30, uno con le cinque nazioni più importanti, l’altro da 15 club. Finalissima tra le prime due classificate. Il progetto va sostenuto. Vola alto quindi".