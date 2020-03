Coppa Italia, spunta l'ipotesi Bari per la finale, Il Mattino: semifinali qualche giorno del 20 maggio

Ultime calcio Napoli - Il Napoli tornerà in campo venerdì 13 marzo a Verona. De Laurentiis si è allineato ai diciannove sì del calendario traslato di una giornata. Gattuso ha riorganizzato il lavoro di questa settimana. Nel week end concederà due giorni di riposo. Il rinvio è a data da destinarsi, forse a maggio, ma non si hanno certezze: l'idea è disputare le semifinali qualche giorno prima la finale del 20 maggio in una sede che non sarà Roma e che potrebbe essere Milano o Bari. Ma c'è la clamorosa suggestione di giocare ad agosto.

La possibile soluzione per la coppa Italia

Come riporta Il Mattino: