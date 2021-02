Coppa Italia, il retroscena del Messaggero: Juve-Atalanta verso l'Olimpico, tra le alternative c'era anche lo stadio Maradona

Cambio di rotta per la finale dell’edizione 2020/21 della Coppa Italia. La sfida tra Juventus e Atalanta si dovrebbe giocare il 19 maggio, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. Un primo “sì”, scrive il Messaggero, è arrivato dalla UEFA nei giorni scorsi - come riporta Calcio&Finanza:

“I contatti tra Nyon e la FIGC sono stati più intensi negli ultimi giorni, dato che i problemi legati all’emergenza Coronavirus non hanno ancora permesso di chiarire se EURO 2020 si potrà giocare con il pubblico, e nel caso con quanti tifosi presenti allo stadio. Da qui l’idea della FIGC di non cambiare sede per la finale di Coppa Italia. L’impianto sarebbe servito alla UEFA dal 18 maggio, da qui l’idea di far giocare il match a San Siro, o in alternativa al Maradona di Napoli. Oggi il dg della Federcalcio, Marco Brunelli, chiederà ufficialmente il via libera alla UEFA. Secondo il Messaggero non dovrebbero esserci problemi”