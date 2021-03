Coppa Italia, finale a Reggio Emilia! Juve e Atalanta dicono no a San Siro, ecco quando arriverà l’ufficialità

Ultime notizie Napoli - La finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma. Per la prima volta dal 2008, quandosi tornò a giocarla in gara unica, l’ultimo atto della coppa nazionale traslocherà. Per la sfida tra Juventus e Atalanta, in programma il 19 maggio, è pronto il Mapei Stadium di Reggio Emilia, come annuncia l'edizione odierna di Repubblica.

Coppa Italia, finale a Reggio Emilia