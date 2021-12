Coppa d'Africa, Anguissa e il Camerun apriranno la competizione: ecco il giorno dell'esordio

Napoli Calcio - Confermata la Coppa d’Africa nonostante alcune indiscrezioni volessero il contrario, ora c’è da approfondire il calendario per capire i giorni in cui scenderanno in campo gli azzurri. Il primo sarà ovviamente Frank Zambo Anguissa come evidenzia Il Mattino oggi in edicola:

Zambo Anguissa aprirà con il suo Camerun padrone di casa la kermesse continentale. Il 9 gennaio, infatti, allo stadio Paul Biya di Yaoundé (costruito da un’azienda trevigiana), ci sarà il kick-off della tanto chiacchierata competizione.