"È contro donne e gay" i fan del Tottenham bocciano Gattuso

Euro 2020 - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla storia Gattuso-Tottenham: "#NoToGattuso, il popolo ha deciso. Di questi tempi, dopo la rivolta e le proteste scatenate dalla vicenda SuperLega, le società inglesi i tifosi vogliono tenerseli buoni. Quindi no, Rino Gattuso non potrà allenare il Tottenham: così ha deliberato la dirigenza degli Spurs guidata da Daniel Levy e sprofondata in uno psicodramma sulla scelta del nuovo allenatore, dopo la voragine lasciata dall’esonero di Mourinho e i buchi nell’acqua Ten Hag, Pochettino, Conte e ultimo Fonseca, abituato troppo bene agli sgravi fiscali italiani. Gattuso sembrava l’uomo giusto, anche per quel suo passato arcigno e roccioso ai Glasgow di Rangers. Ma i social non gli hanno perdonato alcune gravi, pesanti e controverse frasi passate, come «le nozze gay mi scandalizzano», o «le donne devono stare fuori dal calcio» riferito a Barbara Berlusconi. Dunque no, Mr Gattuso, lei è " unfit ": grazie comunque della disponibilità e buona fortuna".