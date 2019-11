Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alle trattative per il rinnovo di Fabian Ruiz: "Sta discutendo, attraverso i propri manager, del rinnovo del proprio contratto, per ora in scadenza nel 2023: il Napoli vuole proporgli un quinquennale, dunque valido fino al 2025, con una clausola di 180 milioni di euro. Un modo per fronteggiare il presumibile attacco di Real Madrid e Barcellona".