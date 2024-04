Contestazione Napoli, in campo i ragazzini della Primavera? La decisione dopo la richiesta degli Ultras

Napoli - Durissima contestazione dei tifosi del Napoli contro la squadra a fine partita anche con l'Empoli. Un'altra sconfitta e una prestazione deludente che hanno fatto andare i tifosi su tutte le furie. Intanto, si è innalzato un coro anche da parte degli Ultras che incitava la società a mettere i ragazzini della Primavera del Napoli in campo per le prossime partite.

Primavera Napoli: in campo fino al termine del campionato?

Confronto squadra-tifosi a fine partita con il Napoli che ancora una volta ha deluso i tanti appassionati che hanno seguito la squadra in trasferta, ancora una volta in tantissimi. Hanno chiesto e ottenuto un faccia a faccia a fine gara. Nessuno si tira indietro e i tifosi chiedono spiegazioni. Intanto, nella contestazione del Napoli i tifosi hanno lanciato un messaggio alla società e fatto richiesta di mettere in campo la Primavera del Napoli per le prossime partite. I ragazzini meglio di questa versione dei campioni d'Italia: è una provocazione estrema e tremenda al cospetto di una squadra troppo brutta per essere vera. Ma la società sta valutando solo l'ipotesi di mandare la squadra in ritiro. Lo scrive il Corriere dello Sport.