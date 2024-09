Conte un martello pneumatico, sta mettendo sotto torchio il Napoli: ha approfittato della sosta Nazionali

Napoli - Antonio Conte lavora duramente anche nella pausa Nazionali con il suo Napoli, sta letteralmente mettendo sotto torchio i calciatori come riporta Il Mattino che lo definisce un martello pneumatico:

"Uno stacanovista che non intende lasciare nulla al caso. Sempre alla ricerca della perfezione tecnica che deve partire naturalmente dalla condizione fisica, con un occhio (anche due) al regime alimentare. Ha approfittato della prima sosta del campionato per via degli impegni delle varie Nazionali in Nations League (e non solo). E poco importa che mezza rosa sia in giro per il mondo".