Conte torna al 4-3-3? Con il Palermo potrebbe rivisitare anche questo schema (grazie ad un azzurro)

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte sta pensando a una rivoluzione totale in vista della Coppa Italia. Contro il Palermo potrebbe cambiare completamente l’undici titolare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Un’ipotesi che può essere rischiosa, ma Conte ha dimostrato a Torino di non aver paura di osare. Se contro la Juve ha mandato in soffitta il 3-4-2-1 sempre utilizzato nelle prime uscite ufficiali in favore di un 4-3-3 inedito per lui, con McTominay mezzala d’assalto, ecco che contro il Palermo potrebbe rivisitare anche il 4-3-3, magari tenendo Raspadori alle spalle del centravanti"