Conte resta a Napoli a lavorare: il motivo

Napoli - Antonio Conte ha visionato il centro sportivo di Castel Volturno con il resto del suo staff e conosciuto tutti quelli che ne faranno parte messi a disposizione dal Napoli. Ha voluto tutto in perfetto ordine il mister per pianificare al meglio il futuro. E' per questo, come scrive Il Mattino, che resterà ancora in città per continuare a lavorare e pianificare in vista dell'estate, dei ritiri, delle amichevoli e delle partite ufficiali, che mai come quest'anno arriveranno con l'impegno in Coppa Italia già nella prima decade di agosto.